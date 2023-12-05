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Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklandı! Hüngür hüngür ağladı, şok eden olay

Bursa'nın 20 yıl önce boşandığı eski eşinin nafakasını ödemediği iddia edilen Züfrü Şirin tutuklandı. 81 yaşındaki Züfrü Şirin cezaevine götürülürken gözyaşları içinde kaldı.

05.12.2023 - 15:53 | | DHA
Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklandı! Hüngür hüngür ağladı, şok eden olay

İnelgöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.

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Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Tutuklanan Züfrü Şirin, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

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