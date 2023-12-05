GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ekipler ele geçirdi! Tam 3 milyon 590 bin lira değerinde
ABONE OL

Ekipler ele geçirdi! Tam 3 milyon 590 bin lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir kişinin valizinden lüks markalara ait yaklaşık 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

05.12.2023 - 15:48 |
Ekipler ele geçirdi! Tam 3 milyon 590 bin lira değerinde

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenerek yakın takibe aldı. Pasaport kontrolleri sonucunda yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin valizleri ekiplerce şüpheli bulundu.

Ayhan Akman, Seçil Erzan'dan parasını nasıl kurtardığını anlattı! Tek fotoğraf ile işi bitirdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAyhan Akman, Seçil Erzan'dan parasını nasıl kurtardığını anlattı! Tek fotoğraf ile işi bitirdiHaberin Tüm Görselleri

Şüphelinin valizi X-ray tarama cihazına götürüldü. Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Şüphelinin valizi açıldığında içerisinde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe toplam 195 eşya ve 29 kilo ambalaj ele geçirildi.

Paranız katlanacak! Faizler görülmemiş oranlara çekildi, maaş gibi getiri sağlıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRParanız katlanacak! Faizler görülmemiş oranlara çekildi, maaş gibi getiri sağlıyor Haberin Tüm Görselleri

Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Bakır tel üreticisi şirket halka arz oluyor

Bakır tel üreticisi şirket halka arz oluyor

İstanbul'da zeytinyağında skandal! Tek tek tespit edildi

İstanbul'da zeytinyağında skandal! Tek tek tespit edildi

Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklandı! Hüngür hüngür ağladı, şok eden olay

Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklandı! Hüngür hüngür ağladı, şok eden olay