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Eski eşinin ailesi tarafından sokak ortasında dövülen kadının yardım çağrısı! Kan donduran olay

Bağcılar'da gördüğü şiddet nedeniyle bir yıl önce eşinden ayrılan Songül Kaya (35) sokak ortasında eski eşinin ailesinin sopalı saldırısına uğradı. Eğitimci olan eski eşinden hala tehdit aldığını söyleyen Kaya, çocukları için devletten yardım bekliyor.

22.12.2023 - 11:59 | | DHA
Eski eşinin ailesi tarafından sokak ortasında dövülen kadının yardım çağrısı! Kan donduran olay

İki çocuk annesi Songül Kaya, gördüğü şiddet yüzünden bir yıl önce eşinden boşandı. Ayrılığın ardından eski eşi ve ailesinden sürekli tehditler alan Kaya, 17 Aralık günü akşam saatlerinde, çocuklarını almaya gittiği sırada eski kayınvalidesi ve kayınpederinin saldırısına uğradı. Çocuklarını almaya gittiği sırada sokakta saklanan F.C. ve S.C. sopa ile Kaya'ya saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan F.C. ve S.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 yıl evli kaldığı eski eşinin kendisini tehdit ettiğini belirten Kaya, eski eşi B.C.'den de şikayetçi oldu. Saldırı anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

"PUSU KURUP SAKLANMIŞLAR. YUMRUK VE SOPAYLA DARP EDİLDİM"

Eski kayınvalidesi ve kayınpederinin saldırdığı olayı anlatan Kaya, "Beni bu hale getiren eski eşimin anne ve babası. 10 yıldır evliydim. Geçen sene boşandım. Evliliğimde birçok şiddete maruz kaldım. Gözümde sigara söndürüldü, bıçakla saldırdı. Kemerle vurması son şiddeti oldu. 'Boşanmazsam şikayetçi olacağım. Mesleğinden olacaksın' dedim. O şartla anlaşarak boşandık. Ama beni yine rahat bırakmadı. Sokakta sürekli karşıma çıktı. Kapıma geldi tehdit etti. Çocukları bırakıp gitmemi, evde kalmamamı istediler. 'Sen yaşamayacaksın. Boşanarak benden kurtulacağını mı sandın?' tarzında tehditler etti. Bir süre durdu. Annesi ve babası bu sefer durmadı. En son çocuklar mahkeme kararıyla iki haftada bir babalarına gidiyorlardı. O gün de babalarındaydılar. Ben almaya gittim. Sokak karanlıktı. Pusu kurup saklanmışlar. Birden yumruk yedim. Yumruk yememle düşmem bir oldu. Elindeki plastik sopayla kayınvalidem ve kayınpederim vurdular. Benim bağırmamla etraftaki insanlar toplandı. Polis ve ambulans geldi" dedi. 

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"ESKİ EŞİMİN DE CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Kaya, "Bu durumu yaşatan eğitimci biri. Müdür yardımcılığı yapıyor. Ben mesleğine zarar gelmesin diye elimden geleni yaptım. Çocuklarım için sustum. 'Mesleğimden olursam seni de aileni de öldürürüm' şeklinde tehditler aldım. En az zararla kurtulmaya çalıştım ama kurtulamadım. Bu saatten sonra ne olursa olsun. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bütün hakaretlere göz yumdum. Onların elinde bir ölmediğim kaldı. Bu gidişle o da olacak. Cezalarını çeksinler.

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Eski eşinin ailesi tarafından sokak ortasında dövülen kadının yardım çağrısı Kan donduran olay

Eski eşimin de ceza almasını istiyorum. Hala daha tehdit almaya devam ediyorum. Sanki ben dedim beni dövün. Eğitim vermeye de devam ediyor. Bugün bana ve çocuğuna bunu yapan adam yarın bir gün başka çocuklara da yapar. Yetkililere de sesleniyorum. Bu duruma artık el atsınlar. Benim bu şiddetim, bütün şiddetler son olsun. Ben bütün kadınların sesi olayım" ifadelerini kullandı.

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"DEVLETİN BENİ KORUMASINI İSTİYORUM"

Kaya, "Benim hikayem çok uzun. 11 kere darp raporu aldım. Karakola gittim, bir şey olmadı. Polisten de korkmuyordu. Bir de bana 'Seni bir kere değil, acı çektire çektire öldüreceğim' diyordu. Sanki çok kötü bir şey yaptım. Ben evliliğimi kurtarmak için çok şey yaptım. Bu saatten sonra hala daha tehdit ediliyorum. Buradan Cumhurbaşkanı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu adamı durdursunlar. Sırf benim için değil çocuklarım için. Korkudan okula da gönderemiyorum. Onların geleceği için. Uzaklaştırma kararı istedim. Şikayetçi oldum üçünden de. Kayınpederim ve kayınvalidem hapiste. Eşim dışarıda. Hala daha riskli durumdayım. Devletin beni korumasını istiyorum" diye konuştu.

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