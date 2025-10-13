Eşinin tavsiyesiyle başladı! Uyguladığı diyetle 38 kilo birden verdi

Haberin Devamı

Fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşayan Samet Güler, eşi Dilek Güler'in yönlendirmesiyle Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Diyetisyen hekim Faruk Atalan'ın hazırladığı kişiye özel beslenme programını eksiksiz uygulayan Güler, 7 ayda 38 kilo vermeyi başardı.



"Eşim çocuğunu kucağına alamıyordu"

Samet Güler'in eşi Dilek Güler, o dönemde eşinin çocuğunu dahi kucağına alamadığını belirterek, "Zor günler geçirdik. Şimdi o günleri geride bıraktık. İnşallah hedefimize de ulaşacağız" dedi.



"Hedefim 85 kiloya inmek"

Sürecin başında çekingen olduğunu ifade eden Samet Güler ise, "Başta başarabileceğime çok inanmıyordum ama zamanla motivasyonum arttı. Yaklaşık 7-8 ayda 38 kilo verdim. Şu anda 105 kiloyum ve hedefim 85 kiloya kadar inmek" dedi.



"Bu başarıyı sadece diyetle elde ettik"

Samet Güler'in diyete ocak ayında başladığını belirten Diyetisyen Faruk Atalan da, "Samet Bey başta çok kararsız ve çekingendi. Ancak kendisine güvendi ve diyete eksiksiz uydu. Spor yapmaya vakti olmadığını söyledi ancak sadece beslenme ile bu başarıyı elde ettik. Ayda ortalama 5-6 kilo verdi. Temmuz ayı sonu itibariyle 105 kiloya ulaştık" dedi.



"90 kilonun altında tatlı ödülü var"

Atalan, sürecin sonunda Samet Güler'e bir ödül vaadinde bulunduklarını da belirterek, "Kendisi tatlıyı çok seviyordu. 99 kiloya düştüğünde bir defaya mahsus ödül olarak tatlı yiyebileceğine söz verdik. Normalde kesinlikle tatlı vermiyoruz ama bu onun için bir motivasyondu" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sağlıklı yaşam merkezlerine başvurmaları çağrısında da bulunan Atalan, "Bu merkezlerde tüm hizmetler ücretsiz. Özel diyetisyen hizmetini burada devlet desteğiyle ücretsiz şekilde alabilirsiniz. Samet Güler gibi onlarca başarılı danışanımız var. Sağlıklı yaşama adım atmak isteyen herkesi merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.