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Eşini sırtından bıçakladı! İfadesi okuyanları pes dedirtti

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde tartıştığı eşini 29 yaşındaki eşi Tolunay Şimşek'i sırtından 8 yerinden bıçaklayarak öldüren Eda Şimşek'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

15.04.2024 - 12:03 |
Eşini sırtından bıçakladı! İfadesi okuyanları pes dedirtti

Malatya'da olay, 13 Aralık Cumartesi gecesi saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi Eda Şimşek (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. 

Eşini sırtından bıçakladı İfadesi okuyanları pes dedirtti

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Eda Şimşek kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini sırtından bıçakladı İfadesi okuyanları pes dedirtti

TOPRAĞA VERİLDİ

Şimşek'in cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından dün öğle saatlerinde şehir mezarlığında defnedildi. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Eda Şimşek, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVEREK EVLENDİK

Eda Şimşek’in, sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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