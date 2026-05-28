Esenyurt'ta yine aynı manzara: Kaçak kestiler

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti. İlçenin farklı mahallelerinde bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de denetim yaptı. Denetimlerde, belirlenen kesim alanları dışında yapılan kesimlere izin verilmedi. İzinsiz kesim yapan vatandaşlar uyarılırken, gerekli idari işlemler uygulanarak tutanak tutuldu ve kesim işlemleri durduruldu.

BİN 700 LİRA CEZA YAZILDI

Ekipler, kurallara aykırı kesim yaptığını belirlediği bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle bin 700 lira ceza yazdı.

AVCILAR'DA 133 BİN LİRA CEZA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dron desteği ile kurban kesilen alanlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 27 kişiye toplam 133 bin lira ceza yazıldığı öğrenildi. Zabıta ekiplerinin kaçak kesim yapılan bölgelerde çalışmalarının gün boyu süreceği belirtildi.