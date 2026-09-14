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Esenyurt'ta korkunç kaza: Motosiklet otomobile daldı!

14.09.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Esenyurt'ta korkunç kaza: Motosiklet otomobile daldı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada motosikletli otomobile daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Esenyurtta korkunç kaza: Motosiklet otomobile daldı

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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