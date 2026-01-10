GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.01.2026 - 13:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama mahallede büyük panik yarattı. 4 katlı binanın giriş katında yaşanan olay sonrası sokağa dökülen vatandaşlar durumu ekiplere bildirirken, patlamanın yaşandığı dairedeki 2 kişinin kayıplara karıştığı bildirildi.

İstanbul Esenyurt Şehitler Mahallesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında korkutan bir patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede bir patlama sesi duyuldu.

Patlamanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerine kısa sürede ulaşan emniyet güçleri ikinci bir patlama riskine karşı sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

DAİREDEKİ 2 KİŞİ KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği dairede bulunan 2 kişinin, ekipler gelmeden hemen önce kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen bu kişilerin bulunması ve patlamanın kaynağının tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, binada maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta binanın giriş katında korkutan patlama! Dairedeki 2 kişi kayıplara karıştı
