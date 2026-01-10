Esenyurt’ta binanın giriş katında korkutan patlama! Dairedeki 2 kişi kayıplara karıştı

İstanbul Esenyurt Şehitler Mahallesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında korkutan bir patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede bir patlama sesi duyuldu.



Patlamanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan emniyet güçleri ikinci bir patlama riskine karşı sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.







DAİREDEKİ 2 KİŞİ KAÇTI



Edinilen bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği dairede bulunan 2 kişinin, ekipler gelmeden hemen önce kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.



Polis, kimliği henüz belirlenemeyen bu kişilerin bulunması ve patlamanın kaynağının tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, binada maddi hasar meydana geldi.