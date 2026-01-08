GAZETE VATAN ANA SAYFA
Esenler'de çatı uçtu, facianın eşiğinden dönüldü

08.01.2026 - 15:52Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul'un Esenler ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Şiddetli fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçarken çatıdan kopan parçalar 2 araçta hasara neden oldu. Bu sırada yolda kaldırımda yürüyen bir kadın da saniyelerle ölümden döndü.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos ve şiddetli fırtına, megakentte adeta hayatı durma noktasına getirdi. AKOM ve Meteoroloji’nin üst üste yaptığı uyarıların ardından başlayan şiddetli fırtına özellikle Esenler korku dolu dakikalara neden oldu.

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden koptu. Dev çatı parçaları büyük bir gürültüyle sokağa savrulurken, o sırada kaldırımda yürüyen bir kadın saniyelerle ölümden döndü.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ, ULAŞIM AKSADI

Fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

 

