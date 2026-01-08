İstanbullular dikkat! Uyarı üstüne uyarı geldi: Pazartesi gününe hazır olun

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.01.2026 - 12:24

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da dondurucu soğuklar kapıya dayandı! AKOM’dan gelen peş peşe uyarılara göre, Perşembe akşamı itibarıyla sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Hafta sonu etkisini artıracak olan fırtına ve sağanağın ardından, Pazartesi günü kentin genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

AKOM, İstanbul için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Perşembe akşamı başlayacak sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul’da kar yüzünü tam anlamıyla gösterecek.

Perşembe günü sıcaklıkların gün boyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT! 

AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.

