Gurbetçiler Avrupa'da gördü, Giresun'a getirdi! Emekli öğretmen hobisini dev bir üretim üssüne dönüştürdü

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Karadeniz Bölgesi'nde süs bitkisi üretimindeki eksikliği fırsata çeviren Özkaya, bugün yaklaşık 250 çeşit çalı grubu süs bitkisi ile 60 çeşit mevsimlik ve çok yıllık çiçeğin üretimini gerçekleştiriyor.Tuncer Özkaya, emekli olmadan önce hobi amaçlı sürdürdüğü çiçekçiliği, emeklilik sonrası ticari üretime dönüştürdüğünü belirterek, Karadeniz Bölgesi'nde süs bitkisi üretiminin yok denecek kadar az olmasının kendisini bu alana yönlendirdiğini söyledi.Yaklaşık 250 çeşit çalı grubu süs bitkisi ile 60 çeşit mevsimlik ve çok yıllık çiçeği tohumdan ve çelikleme yöntemiyle ürettiklerini ifade eden Özkaya, üretim sürecinin uzun ve zahmetli olduğuna dikkat çekti. Bir süs bitkisinin satışa hazır hale gelmesinin 3 ila 5 yılı bulduğunu belirten Özkaya, bu nedenle sektöre ilginin sınırlı kaldığını ifade etti.