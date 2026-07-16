Dışarısı 40, içerisi 400 derece! Kavurucu sıcakta ekmek mesaisi

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Yaklaşık 35 yıldır fırıncılık yapan Mustafa Gürdal, yaz aylarında çalışma şartlarının çok daha ağırlaştığını belirtti. Fırının başındaki sıcaklığın tarif edilemeyecek seviyede olduğunu ifade eden Gürdal, "Dışarıda hava sıcaklığı 35-40 dereceyi buluyor. Ancak fırının başına geçtiğinizde yaklaşık 300-400 derecelik bir sıcaklıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu anlatmak mümkün değil, yaşamak gerekiyor. Merak eden varsa gelsin, ocağın önünde beş dakika dursun. Bu sıcakta çalışmanın ne kadar zor olduğunu ancak o zaman anlayabilir" dedi.