Esenboğa Havalimanı'nda oy verme devam ediyor

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nca, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gurbetçiler, dünden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Havalimanında dün başlayan oy verme işlemi bugün de devam etti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminalinde kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında toplam 8 sandıkta oylarını kullandı.

Azerbaycan'da yaşayan Hande Yellice, yakınlarını ziyaret için Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Oyumun boşa gitmesini istemedim. Böyle bir imkan olduğu için çok mutluyum. Bir oy bir oydur" dedi.

Suudi Arabistan’dan gelen Ferhat İlter ise, "Bayram izni için geldik. Gelmişken oyumuzu da kullanmak istedik" dedi.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.