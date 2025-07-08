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Erzurum'da hasat bitti iş bitmedi! Kışın uzun geceleri için hazırlık başladı

08.07.2025 - 09:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'da hasat bitti iş bitmedi! Kışın uzun geceleri için hazırlık başladı

Erzurum'un kısa süren yaz aylarında kışa hazırlık telaşı başladı. Birçok ürünün hasadı tamamlanırken, ürünlerin kurutulup kışlık olarak hazırlanma süreci devam ediyor. Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde dut hasadının ardından geleneksel pestil yapımına başlandı.

Yıllardır Karnavas Dut Pekmezi ile ün kazanan mahallede, bu kez kazanlar dut pestili için kaynadı. Bölge halkı tarafından her yıl yaz aylarında yapılan dut pekmezinin ardından, olgunlaşan dutlardan kış aylarında tüketilmek üzere pestil hazırlığı başladı.

Erzurumda hasat bitti iş bitmedi Kışın uzun geceleri için hazırlık başladı

Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar, temizlendikten sonra dev kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatılıyor. Elde edilen şıra, unla birlikte hamur kıvamına getirilerek tekrar pişiriliyor. Kıvam alan karışım, tahta kaşık ve kepçelerle bezlerin üzerine dikkatlice yayılıyor.

Erzurumda hasat bitti iş bitmedi Kışın uzun geceleri için hazırlık başladı

Bez üzerine serilen pestil, güneş altında iki gün boyunca kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra ıslatılarak bezlerden ayrılan pestiller, kışa saklanmak üzere tahta sandıklara yerleştiriliyor. 2009 yılında coğrafi işaret belgesi alan Karnavas Dut Pekmezi üretimiyle tanınan Ormanağzı Mahallesi, şimdi de dut pestiliyle dikkat çekiyor.

Erzurumda hasat bitti iş bitmedi Kışın uzun geceleri için hazırlık başladı

Erzurum'da sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte bu geleneksel yöntemle yapılan pestil, hem sağlıklı hem de doğal bir kışlık besin olarak sofralarda yerini alıyor.

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