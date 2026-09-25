Erzurum’da gündem olacak karar: Beslemek yasaklandı

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Aydın Baruş’un başkanlığında gündemdeki maddeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Sokak hayvanlarıyla mücadele ve sahipsiz hayvanların bakımlarıyla alakalı pek çok hayati konunun masaya yatırıldığı toplantıda, kent genelini kapsayan radikal bir kararın altına imza atıldı.

Sokakta Besleme Yapmak Tamamen Yasaklandı

Toplantıda en çok dikkat çeken ve öne çıkan başlık, sokaklardaki sahipsiz hayvanların beslenmesine yönelik getirilen kısıtlama oldu. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede; sokaklarda kontrolsüz şekilde yapılan besleme faaliyetlerinin, sahipsiz hayvanların belirli noktalarda yoğunlaşmasına, kontrolsüz üremesine ve yeni yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği belirtildi. Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, Erzurum il genelinde sokakta sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerinin yapılması yasaklandı.

Takip İlçe Belediyelerinde Olacak

Alınan yasaklama kararının ardından uygulamanın sahada nasıl yürütüleceği de netleşti. İl genelinde uygulanacak olan bu besleme yasağının takibi ve denetimi, sıkı bir şekilde ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilecek. Belediyelerin ilgili ekipleri, sokaklarda sahipsiz hayvanlara yönelik izinsiz besleme yapılmasını engellemek amacıyla koordineli bir çalışma yürütecek.

Toplantıda ayrıca sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, bakımı ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik diğer tedbirlerin de titizlikle sürdürüleceği bildirildi.