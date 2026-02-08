GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum Yakutiye'de 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Erzurum Yakutiye'de 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzurum Yakutiye'de 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

08.02.2026 - 00:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (AA)

Erzurum Yakutiye'de 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

A.T'nin kullandığı 34 BFR 093 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki A.O. idaresindeki 25 ACM 991 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki 06 S 0426 plakalı araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel Haberler

ABD'nin Navesink Nehri kutup soğuğunun etkisiyle kısmen dondu
#Dünya

ABD'nin Navesink Nehri kutup soğuğunun etkisiyle kısmen dondu

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
#Gündem

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Otobanda 324 Km hızla ölüme meydan okudu
#Gündem

Otobanda 324 Km hızla ölüme meydan okudu