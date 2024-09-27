Erzincan'da kadın işçiler önce hasat etti sonra halay çekti

Ürün çeşitliliğinin arttığı Erzincan'ın bereketli topraklarında, sezonun gelmesiyle birlikte çiftçiler tarafından yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru soğanda hasat başladı. Tarım işçileri tarafından yapılan soğan hasadı bu yıl yüksek verimi ile çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler tarafından kuru soğanın tarlada 7 liradan satışa sunulacağı aktarıldı.

Öte yandan Erzincan'ın bereketli toprakları hamarat ve güler yüzlü kadınlarla buluştu. Sıcak havada zorlu şartlarda tarlada işe koyulan kadın işçiler renkli görüntüler oluşturdu. Şarkı ve türküler eşliğinde hasat yapan işçiler hasat sonrasında halay çektiler.

25 yıldır tarlada işçilik yapan ve güler yüzüyle dikkat çeken 60 yaşındaki Naciye Yıldız, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Ev hanımıyım. Tarlada kadınları eğlendiriyorum, çalışıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bugün de soğan çıkarıyoruz. Hayatımız böyle geçiyor. Sıkıntı yok, çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çiftçi Ali Özkaya ise Erzincan'da yetiştirilen soğanın seneye harmandan sonraya kadar bozulmadan kullanılabileceğini söyleyerek, soğanların kıraç yerlerde yetiştiğinden sağlam ve uzun ömürlü olduğunu kaydetti.

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Soğan hasadının zorluğuna değinen Özkaya, “Soğanlar tek tek sökülüyor. Ardından tek tek kesiliyor ve çuvallara giriyor. Bu şekilde 3 kısma ayrılıyor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız.” ifadelerine yer verdi.