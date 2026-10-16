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GündemErzincan’da aniden bastırdı, hayat durma noktasına geldi: Vatandaşlar dükkanlara sığındı!
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Erzincan’da aniden bastırdı, hayat durma noktasına geldi: Vatandaşlar dükkanlara sığındı!

16.10.2026 - 08:15Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Erzincan’da aniden bastırdı, hayat durma noktasına geldi: Vatandaşlar dükkanlara sığındı!

Erzincan’da etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken kırsal kesimdeki ekili araziler ve meyve ağaçlarında oluşabilecek zarar konusunda endişeye neden oldu.

Erzincan’da etkili olan yağış sırasında aniden bastıran dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak amacıyla iş merkezlerine, dükkânlara ve bina saçaklarının altına sığındı.

Bazı vatandaşlar ise yağışın etkisini azaltmasını bekleyerek yollarına devam etmeye çalıştı.

Kent merkezinde günlük yaşamı aksatan dolu yağışı, kırsal bölgelerde de etkisini gösterdi. Dolu tanelerinin ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarara yol açmış olabileceği değerlendirilirken, tarımsal alanlardaki hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir tespit yapılmadı.

Kısa süreli ancak etkili olan dolu yağışı, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının günlük yaşam ve tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

 

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