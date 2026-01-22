GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu
HaberlerGündem Haberleri ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

22.01.2026 - 10:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

Erzincan'da TOKİ kura çekimi 18 Ocak'ta gerçekleşti. Binlerce ailenin heyecanla beklediği kura Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda çekildi. 500 bin konut kampanyası kapsamında Erzincan'da inşa edilecek bin 760 sosyal konut için binlerce aile başvurdu. Büyük bir heyecanla sonuçları bekleyen aileler 18 Ocak'ta çekilen kuralarla ev hayallerine yaklaştı. İşte Erzincan Merkez ve ilçelerinin TOKİ kura sonuçları...

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 500 bin konut hamlesiyle TOKİ tarafından yapılacak Erzincan'da bin 760 konut, özellikle Erzincan merkez ve ilçelerindeki dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Başvuru yapanlar, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için kura çekimini büyük bir heyecanla takip etti.

ERZİNCAN MERKEZ VE İLÇELERİNDE YAPILACAK BİN 760 KONUTUN İLÇELERE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE;

MERKEZ: 800 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

MERKEZ SONUÇLARI

 

ÇAYIRLI: 47 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

ÇAYIRLI SONUÇLARI

 

İLİÇ: 120 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

İLİÇ SONUÇLARI

 ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

KEMAH: 40 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

KEMAH SONUÇLARI

 

KEMALİYE: 50 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

KEMALİYE SONUÇLARI

 

OTLUKBELİ: 90 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

OTLUKBELİ SONUÇLARI

 ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

REFAHİYE - 200 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi aşağıdaki için linke tıklayın

REFAHİYE SONUÇLARI

 

TERCAN: 250 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

TERCAN SONUÇLARI

TERCAN - KARGIN: 100 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

TERCAN - KARGIN SONUÇLARI

TERCAN - MERCAN: 63 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

Haberin Devamı

ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

TERCAN - MERCAN SONUÇLARI

Erzincan’ın farklı bölgelerinde yapılacak bu konutlar, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunuyor. Erzincanlı vatandaşlar, TOKİ'nin 500 bin konut projesinin Erzincan’daki projelerine büyük ilgi gösterdi.

Güncel Haberler

Şişli'de mühürlü otelin çatı katı yıkıldı! Gerekçesi: Ruhsatsız!
#Gündem

Şişli'de mühürlü otelin çatı katı yıkıldı! Gerekçesi: Ruhsatsız!

Manisa TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi 23 Ocak Cuma! Manisa ilçeler asil ve yedek listeler belli oldu mu?
#Gündem

Manisa TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi 23 Ocak Cuma! Manisa ilçeler asil ve yedek listeler belli oldu mu?

TOKİ Amasya kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! 2.601 konut Amasya asil ve yedek listeler belli oldu
#Gündem

TOKİ Amasya kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! 2.601 konut Amasya asil ve yedek listeler belli oldu