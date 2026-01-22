ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu
Erzincan'da TOKİ kura çekimi 18 Ocak'ta gerçekleşti. Binlerce ailenin heyecanla beklediği kura Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda çekildi. 500 bin konut kampanyası kapsamında Erzincan'da inşa edilecek bin 760 sosyal konut için binlerce aile başvurdu. Büyük bir heyecanla sonuçları bekleyen aileler 18 Ocak'ta çekilen kuralarla ev hayallerine yaklaştı. İşte Erzincan Merkez ve ilçelerinin TOKİ kura sonuçları...
Türkiye genelinde 500 bin konut hamlesiyle TOKİ tarafından yapılacak Erzincan'da bin 760 konut, özellikle Erzincan merkez ve ilçelerindeki dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Başvuru yapanlar, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için kura çekimini büyük bir heyecanla takip etti.
ERZİNCAN MERKEZ VE İLÇELERİNDE YAPILACAK BİN 760 KONUTUN İLÇELERE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE;
MERKEZ: 800 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
MERKEZ SONUÇLARI
ÇAYIRLI: 47 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
ÇAYIRLI SONUÇLARI
İLİÇ: 120 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
İLİÇ SONUÇLARI
KEMAH: 40 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
KEMAH SONUÇLARI
KEMALİYE: 50 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
KEMALİYE SONUÇLARI
OTLUKBELİ: 90 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
OTLUKBELİ SONUÇLARI
REFAHİYE - 200 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi aşağıdaki için linke tıklayın
REFAHİYE SONUÇLARI
TERCAN: 250 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
TERCAN SONUÇLARI
TERCAN - KARGIN: 100 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
TERCAN - KARGIN SONUÇLARI
TERCAN - MERCAN: 63 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın
TERCAN - MERCAN SONUÇLARI
Erzincan’ın farklı bölgelerinde yapılacak bu konutlar, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunuyor. Erzincanlı vatandaşlar, TOKİ'nin 500 bin konut projesinin Erzincan’daki projelerine büyük ilgi gösterdi.