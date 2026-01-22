 ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI İşte Merkez ve Tüm ilçelerin resmi sonuçları: Kurası çekilen bin 760 konutun sahipleri belli oldu

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 500 bin konut hamlesiyle TOKİ tarafından yapılacak Erzincan'da bin 760 konut, özellikle Erzincan merkez ve ilçelerindeki dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Başvuru yapanlar, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için kura çekimini büyük bir heyecanla takip etti.

ERZİNCAN MERKEZ VE İLÇELERİNDE YAPILACAK BİN 760 KONUTUN İLÇELERE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE;

MERKEZ: 800 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

ÇAYIRLI: 47 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

İLİÇ: 120 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

KEMAH: 40 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

KEMALİYE: 50 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

OTLUKBELİ: 90 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

REFAHİYE - 200 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi aşağıdaki için linke tıklayın

TERCAN: 250 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

TERCAN - KARGIN: 100 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

TERCAN - MERCAN: 63 KONUT; Kura çekiminde kabul edilenlerin tam listesi için aşağıdaki linke tıklayın

Erzincan’ın farklı bölgelerinde yapılacak bu konutlar, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunuyor. Erzincanlı vatandaşlar, TOKİ'nin 500 bin konut projesinin Erzincan’daki projelerine büyük ilgi gösterdi.