Ergenlik ne zaman biter? Kız ve erkek çocuklarında ergenliğin bittiği yaş

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Ergenlik ne zaman biter, ergenliğe girmiş bireylerin bu dönemin ne zaman sona ereceğini merak etmesiyle ortaya çıkan bir sorudur. Kız ve erkek çocuklarında ergenliğin bittiği yaş, her iki grup için farklılık gösteriyor. Aşağıda bununla ilgili bazı önemli noktalar yer alıyor.

Erkek çocuklarda ergenlik ne zaman biter?

Medicalnewstoday'de yer akan bilgilere göre erkeklerde ergenlik süreci ortalama 2-5 yıl sürüyor ve en hızlı boy artışı genellikle ergenliğin başlamasından 1-2 yıl sonra görülüyor. Çoğu erkek çocuğu 16-18 yaşlarına kadar tamamen gelişir ve boy uzaması durur. Büyümenin sona ermesi, genetik yapıya ve hormonal faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Erkek çocuklarında ortalama boy

Erkek çocuklarının ortalama boyu yaşa göre şu şekildedir (CDC verilerine göre):

10 yaş: ~138 cm

~138 cm 12 yaş: ~149 cm

~149 cm 14 yaş: ~163 cm

~163 cm 16 yaş: ~173 cm

~173 cm 18 yaş: ~175 cm

Yetişkin bir erkeğin ortalama boyu yaklaşık 175 cm’dir, ancak bu değer genetik ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Kız çocuklarda ergenlik ne zaman biter?

Healthline'da yer alan bilgilere göre kız çocuklarında ergenlik genellikle 8-13 yaşları arasında başlıyor ve en hızlı büyüme atağı, ilk adet döneminden 1-2 yıl önce gerçekleşiyor. Çoğu kız, adet görmeye başladıktan sonraki 2-3 yıl içinde büyümesini tamamlayarak 14-15 yaşlarında yetişkin boyuna ulaşır.

Kız çocuklarında ortalama boy

Kız çocuklarının yaşa göre ortalama boyları şöyle:

8 yaş: ~127,5 cm

~127,5 cm 10 yaş: ~138 cm

~138 cm 12 yaş: ~151 cm

~151 cm 14 yaş: ~160,5 cm

~160,5 cm 16 yaş: ~162,5 cm

~162,5 cm 18 yaş: ~163 cm

Kız çocuklarında büyümeyi etkileyen faktörler

Kızlarda büyüme hızını ve ergenliğin bitiş zamanını etkileyen faktörler şunlar:

Genetik: Aile boyu, çocuğun uzunluğunu belirlemede önemli bir rol oynar.

Aile boyu, çocuğun uzunluğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Beslenme: Yetersiz beslenme, büyüme geriliğine yol açabilir.

Yetersiz beslenme, büyüme geriliğine yol açabilir. Hormonal dengesizlikler: Büyüme hormonu eksikliği veya tiroid problemleri büyümeyi yavaşlatabilir.

Büyüme hormonu eksikliği veya tiroid problemleri büyümeyi yavaşlatabilir. Kronik hastalıklar: Diyabet, çölyak hastalığı veya kanser gibi durumlar büyümeyi geciktirebilir.

Diyabet, çölyak hastalığı veya kanser gibi durumlar büyümeyi geciktirebilir. Genetik sendromlar: Turner sendromu veya Down sendromu gibi durumlar, boy uzamasını etkileyebilir.

Eğer çocuğunuzun büyümesiyle ilgili endişeleriniz varsa, bir çocuk doktoruna danışmak en doğru adım olacak.