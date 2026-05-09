Erfelek’te yavru karaca görüntülendi

Ormanlık alandan yerleşim yerine kadar yaklaşan yavru karaca, bir süre vatandaşın bahçesinde otladı. Çevreyi dikkatlice inceleyen karacanın sakin tavırları dikkat çekti.

Karacayı fark eden ev sahibi, cep telefonuyla kayıt aldığı görüntülerde hayvanın bahçede dolaştığı anları saniye saniye görüntüledi. Bir süre bahçede kalan yavru karaca, daha sonra gözden kaybolarak yeniden ormanlık alana yöneldi.

Yeniçam köyü sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede karaca başta olmak üzere çeşitli yaban hayvanlarının görülebildiğini belirtti. Doğayla iç içe yaşamın sürdüğü köyde vatandaşlar, yaban hayvanlarının zarar görmeden doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek arayan yaban hayvanlarının kırsal bölgelerde daha sık görülebileceğini belirtirken, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise karacaların yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.