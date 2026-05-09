GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErfelek’te yavru karaca görüntülendi

Erfelek’te yavru karaca görüntülendi

09.05.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Erfelek’te yavru karaca görüntülendi

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Yeniçam köyü Kanadoğlu Mahallesi’nde yiyecek arayan yavru karaca, bir vatandaşın bahçesine kadar indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Ormanlık alandan yerleşim yerine kadar yaklaşan yavru karaca, bir süre vatandaşın bahçesinde otladı. Çevreyi dikkatlice inceleyen karacanın sakin tavırları dikkat çekti.

İLGİLİ HABER

Aydın'da komşuların dikkati tehlikeyi önledi
Aydın'da komşuların dikkati tehlikeyi önledi

Karacayı fark eden ev sahibi, cep telefonuyla kayıt aldığı görüntülerde hayvanın bahçede dolaştığı anları saniye saniye görüntüledi. Bir süre bahçede kalan yavru karaca, daha sonra gözden kaybolarak yeniden ormanlık alana yöneldi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Zonguldak'ın Alaplı Limanı'nda tarihi gün yaşandı, yeni rıhtıma ilk gemi yanaştı
Zonguldak'ın Alaplı Limanı'nda tarihi gün yaşandı, yeni rıhtıma ilk gemi yanaştı

Yeniçam köyü sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede karaca başta olmak üzere çeşitli yaban hayvanlarının görülebildiğini belirtti. Doğayla iç içe yaşamın sürdüğü köyde vatandaşlar, yaban hayvanlarının zarar görmeden doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Kütahya’da meydana gelen zincirleme kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı
Kütahya’da meydana gelen zincirleme kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek arayan yaban hayvanlarının kırsal bölgelerde daha sık görülebileceğini belirtirken, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise karacaların yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine Ovası'nda balya mesaisi başladı
#Gündem

Aydın'ın Çine Ovası'nda balya mesaisi başladı

Edirne'deki kilise ayininde Bulgarca-Yunanca dil tartışması: Biz Yunan değiliz tepkisi
#Gündem

Edirne'deki kilise ayininde Bulgarca-Yunanca dil tartışması: Biz Yunan değiliz tepkisi

Yerköy'de Biçerdöver Uğurlama Töreni renkli görüntülerle gerçekleşti
#Gündem

Yerköy'de Biçerdöver Uğurlama Töreni renkli görüntülerle gerçekleşti