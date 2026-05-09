Zonguldak'ın Alaplı Limanı'nda tarihi gün yaşandı, yeni rıhtıma ilk gemi yanaştı

09.05.2026 - 18:15

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2022 yılında yapımına başlanan Marmara Çimento Limanı'nda ilk yükleme heyecanı yaşandı. Yeni rıhtıma yanaşan yabancı bayraklı gemiye yurt dışına gönderilmek üzere çimento yüklemesi yapıldı.

Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan limana, Bartın üzerinden gelen yabancı bayraklı gemi demirledi. Geminin, Romanya üzerinden Tuna Nehri hattıyla Sırbistan'a çimento taşıyacağı öğrenildi.

Marmara Çimento Alaplı Limanı sorumlusu Enes Tozkopan yaptığı açıklamada, limana yanaşan ilk geminin yaklaşık 6 bin ton kapasiteye sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına, Romanya Tuna Nehri üzerinden Sırbistan'a çimento sevkiyatı yapacağız.

İlk etapta kendi firmamıza hizmet vereceğiz, ardından üçüncü şahıslara da hizmet sunacağız. Bu gemi ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu

Gerçekleştirilen yatırım sayesinde Alaplı'daki liman, kapasite ve teknolojik altyapı bakımından Batı Karadeniz'in en büyük ikinci iskelesi olma özelliğini güçlendirdi.

Bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen limanın, dış ticaret ve sevkiyat taşımacılığında da aktif rol üstleneceği ifade edildi.