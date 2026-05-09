09.05.2026 - 18:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'da komşuların dikkati tehlikeyi önledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adamın ocakta unuttuğu yemek nedeniyle yangın çıkarken, yanık kokusunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve balkondan girerek alevleri büyümeden söndürdü.

 

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1965 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı öğrenilen Ş.K. (80) ocakta yemeği unutarak dışarıya çıktı. Kısa süre sonra tencerenin alev alması sonucu yangın çıktı.

Yanık kokusunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evde kimsenin olmadığını fark edince asansörlü merdiven ile balkondan içeriye girdi.

Ekiplerin, hızlı müdahalesi ile alevler söndürülerek kontrol altına alındı. Komşuların dikkati sayesinde muhtemel bir tehlikenin önüne geçilirken, ekipler de ev sahibine ulaştı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

