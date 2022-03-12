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Eren Kış-31 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

12.03.2022 - 10:07 |
Eren Kış-31 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu...

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik” Operasyonu başlatıldı.

Eren Kış-31 operasyonu başladı İçişleri duyurdu...

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1130) personel [(73) operasyonel tim] görev alıyor.

Eren Kış-31 operasyonu başladı İçişleri duyurdu...

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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