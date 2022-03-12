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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme açıklarında bir süre sürüklenen gemi demir atarak kıyıya metreler kala dururken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

12.03.2022 - 08:57 | | Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı. Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yansıyan gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına doğru korna çalarak sürüklenirken, bu sırada çevredekilerin heyecanlı konuşmaları duyuluyor.

İstanbul Boğazında korku dolu anlar

KIYI EMNİYETİNE BAĞLI RÖMORKÖRLER MÜDAHALE ETTİ

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.

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