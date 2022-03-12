İptal olan uçuşlar! THY Pegasus 12-13 Mart uçuş iptalleri sorgulama ekranı: Uçak seferleri iptal mi, uçaklar kalkıyor mu? Uçuç bilgileri takip ekranı!

Türk Hava Yolları'nın ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul'daki havalimanlarından toplamda 407 uçuş iptal edildi. İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı. THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu. Pegasus'tan yapılan açıklamada ise 10-11-12-13 Mart tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarda ücretsiz değişiklik ve iade yapılacağı belirtildi. Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı merkezli uçuşu olan yolcular THY ve Pegasus 12 Mart tarihlerinde iptal edilen uçuş seferlerini sorgulamaya başladı. İşte, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı üzerinden 12-13 Mart THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri…

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ, UÇAKLAR KALKIYOR MU?

İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi, bazı uçak ise seferlerine devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı’ndan dün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuş planlanırken, 10.30 itibariyle bu uçuşlardan 211’i gerçekleşmişti.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 12 Mart Cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlara kısıtlamaya gidilme kararı alındı. Bu kapsamda Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yüzde 30 oranında uçuşlarda kısıtlamaya gidildiği açıklandı. Konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



Değerli misafirlerimiz,



Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.



Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz;



https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

THY PEGASUS 12-13 MART UÇUŞ İPTALLERİ SORGULAMA EKRANI (İPTAL OLAN UÇUŞLAR)

İptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.



İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ