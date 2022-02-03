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Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.

03.02.2022 - 15:11 |
Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) J.Asb.Üçvş.Selçuk Acar” Operasyonu başlatıldı.

Eren Kış-19 operasyonu başladı İçişleri duyurdu

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (310 personel [(20) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Eren Kış-19 operasyonu başladı İçişleri duyurdu

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