Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
03.02.2022 - 15:11 |
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) J.Asb.Üçvş.Selçuk Acar” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (310 personel [(20) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.