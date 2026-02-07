Ereğli'de üç araç birbirine girdi; 1'i şarampole yuvarlandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.02.2026 - 20:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi girişinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen üç aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.

Şarampole yuvarlanan araçta ve diğer araçlarda yaralanan olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

