GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHasadı başladı! Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi
HaberlerGündem Haberleri Hasadı başladı! Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi

Hasadı başladı! Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi

12.07.2026 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hasadı başladı! Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat’ta mercimek hasadı başladı. Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl üreticiler, dekarda yüksek verim bekliyor.

Haberin Devamı

Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta mercimek üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 225 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirilirken, hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler yoğun mesaiye başladı.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle istenilen verimi elde edemeyen üreticiler, bu sezon düzenli ve zamanında gerçekleşen yağışların ürün kalitesini ve verimini önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor. Önceki yıllarda yaklaşık 25 bin ton seviyelerinde gerçekleşen mercimek rekoltesinin, bu yıl iklim şartlarının olumlu seyretmesi nedeniyle daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Hasadı başladı Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi

"Bu yıl verimli bir sezon geçiriyoruz"
Çalatlı Köyü Nizamettin Dolgunyürek, geçen yıl yaşanan kuraklığın mercimek ve hububat üretimini olumsuz etkilediğini belirterek bu yıl ise tablonun tamamen değiştiğini söyledi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Dolgunyürek, sezonun üreticiler açısından umut verici geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Geçen sene yağışın olmamasından dolayı mercimeklerde de ekinlerde de ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ise sezon oldukça yağışlı geçti. Hasadımız güzel, mercimeğimiz güzel, ekinlerimiz güzel. Gerçekten verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl bire iki, bire üç verim alırken bu yıl beklentimiz bire 10, bire 12 hatta bire 13 seviyelerine ulaşmak. Önceki yıllarda ise ortalama bire 8-9 civarında verim alıyorduk."

Güncel Haberler

Hasadı başladı! Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi
#Gündem

Hasadı başladı! Çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi

28 yaşındaki gençten üç gündür haber yok! Ekipler zorlu şartlarda arama çalışmalarını sürdürüyor
#Gündem

28 yaşındaki gençten üç gündür haber yok! Ekipler zorlu şartlarda arama çalışmalarını sürdürüyor

Kiraz yedikten sonra ölen adamın eşi de hayatını kaybetti
#Gündem

Kiraz yedikten sonra ölen adamın eşi de hayatını kaybetti