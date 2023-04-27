Bakan Koca: CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumu gayet iyi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, bugÃ¼n memleketi Konya'ya geldi. Bakan Koca ilk olarak baba ocaÄŸÄ± Kulu ilÃ§esi Ã–meranlÄ± Mahallesi'ndeÂ Danimarkaâ€™da yaÅŸayanÂ geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren halasÄ±nÄ±n oÄŸlu Fuat Ã‡elik'in (51) cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Bakan Koca daha sonra daÂ Karatay 09Â Nolu 70.YÄ±l Karaaslan Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde dÃ¼zenlenenÂ toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â



TÃ¶rende konuÅŸan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirterek,Â ''SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu hepinizin yakÄ±ndan takip ettiÄŸini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize Ã§ok selamlarÄ± var. SaÄŸlÄ±k durumu gayet iyi. GeÃ§irmiÅŸ olduÄŸu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmÄ±ÅŸ durumda. En yakÄ±n zamanda programlarÄ±na devam edecekler. Kendisine geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ileten, kendisine duacÄ± olan, selam gÃ¶nderen tÃ¼m hemÅŸerilerimize teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.'' dedi.Â



'DÃœNYADA CESARET EDÄ°LEMEYEN BÄ°R SAÄžLIK SÄ°STEMÄ°NE SAHÄ°BÄ°Z'Â



Bakan Koca,Â tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n eÅŸit olarak faydalandÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sisteminin bulunduÄŸunuÂ belirterek, ''DÃ¼nyada cesaret edilemeyen bir saÄŸlÄ±k sistemine sahibiz. Ã–yle ki, devletin sunduÄŸu saÄŸlÄ±k hizmetlerinden nÃ¼fusun tamamÄ±na yakÄ±nÄ± yararlanÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerinden eÅŸit oranda faydalandÄ±ÄŸÄ± bir sistemimiz var. Ä°nsanÄ±mÄ±z, saÄŸlÄ±kta sosyal gÃ¼venlik ÅŸemsiyesi altÄ±nda toplandÄ±. Bu bir devrimdir. Aile hekimliÄŸi uygulamasÄ± daÂ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lmÄ±ÅŸ yeniliklerden biridir. Åžu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin kendi doktoru var. SaÄŸlÄ±k sistemindeki en bÃ¼yÃ¼k yeniliklerden biri de evde saÄŸlÄ±k hizmetleridir. KayÄ±tlÄ± hasta sayÄ±sÄ± bugÃ¼n 600 bini aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. 80 yaÅŸÄ±n Ã¼zerindeki tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, 65 yaÅŸ Ã¼zerinde olup kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± talepleri halinde, evde saÄŸlÄ±k hizmeti programÄ±na dahil ediyoruz'' diye konuÅŸtu.Â



Bakan Koca,Â kullanÄ±lan ilaÃ§larÄ±n kutu bazÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±n artÄ±k Ã¼lkede Ã¼retildiÄŸini kaydetti.Â Koca, ''Bir baÅŸka bÃ¼yÃ¼k atÄ±lÄ±m ise TÃ¼rkiyeâ€™nin ihtiyacÄ± olan aÅŸÄ±larÄ±n yÃ¼zde 87â€™sini artÄ±k kendisinin Ã¼retecek olmasÄ±dÄ±r. Bunun iÃ§in, Ã¼lkemizin gururu HÄ±fzÄ±ssÄ±hha TÃ¼rkiye AÅŸÄ± ve Biyoteknolojik ÃœrÃ¼n AraÅŸtÄ±rma ve Ãœretim Merkezinin inÅŸaatÄ±na devam ediyoruz.Â



Pandemi dÃ¶neminde yerli aÅŸÄ±mÄ±z Turkovacâ€™Ä± Ã¼retmiÅŸ olmamÄ±z ise, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir Ã¶vÃ¼nÃ§ konusudur. YetiÅŸmelerinde, son 20 yÄ±lÄ±n bÃ¼yÃ¼k payÄ± olduÄŸu bilim adamlarÄ±yla da Ã¶vÃ¼nÃ§ duyun''dedi.Â



BakanlÄ±k olarak Konya'ya yapÄ±lan saÄŸlÄ±kÂ yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± anlatan Bakan Koca,Â 83 tesisin bugÃ¼n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.