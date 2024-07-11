Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Rusya uyarısı: Çatışma ihtimali kuşkusuz endişe verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de yeni mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.

ŞANGHAY NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz.

DAHA DERİN SAVAŞ RİSKİ

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

SURİYE TERÖRDEN ARINDIRILMALI

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.

TERÖR DEVLETİ ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK

Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.

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