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Erdoğan'dan, fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

27.12.2024 - 15:19 | | AA
Erdoğan'dan, fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

 

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