Erdoğan'dan, fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.