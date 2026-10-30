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JCR Eurasia Rating'den iddialar hakkında açıklama!

30.10.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:
JCR Eurasia Rating'den iddialar hakkında açıklama!

JCR Eurasia Rating, son günlerde kurum hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Faaliyetlerin bağımsızlık ve şeffaflık ilkelerine uygun sürdürüldüğünü belirten kurum, itibarını hedef alan gerçeğe aykırı iddialara karşı yasal süreç başlatılacağını bildirdi.

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JCR Eurasia Rating'den yapılan açıklamada, kuruluşun tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirdiği vurgulandı. Kurumun bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilirken, metodolojik çerçevenin düzenli olarak gözden geçirildiği ifade edildi. 

"BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR ESAS ALINIYOR"

Açıklamada, derecelendirme süreçlerinin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar baz alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirmelerle yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Kurum, son günlerde faaliyetlerinin güvenilirliğini ve kurumsal itibarını hedef alan gerçeğe aykırı iddia ve isnatlara ilişkin her türlü yasal hakkının saklı olduğunu bildirdi.

JCR Eurasia Ratingden iddialar hakkında açıklama

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