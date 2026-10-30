JCR Eurasia Rating'den iddialar hakkında açıklama!

JCR Eurasia Rating'den yapılan açıklamada, kuruluşun tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirdiği vurgulandı. Kurumun bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilirken, metodolojik çerçevenin düzenli olarak gözden geçirildiği ifade edildi.

"BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR ESAS ALINIYOR"

Açıklamada, derecelendirme süreçlerinin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar baz alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirmelerle yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Kurum, son günlerde faaliyetlerinin güvenilirliğini ve kurumsal itibarını hedef alan gerçeğe aykırı iddia ve isnatlara ilişkin her türlü yasal hakkının saklı olduğunu bildirdi.