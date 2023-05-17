Erdoğan'dan 'depremzede' tepkisi: Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti teşkilatıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"En küçük bir rehavete izin vermeden, aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Karşıdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. 28 Mayıs'a kadar bu tavırlarını devam ettirecekler.

Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemlerini siyasette uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Seçimin, şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından 5 şehit... Bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız.

Seçim sisteminin yüzde 50+1 oy şartı sebebiyle 18. seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta teşkilatımızla, milletvekili adayıyla, milletvekiliyle, belediye başkanıyla güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum.

Milletimiz, ülkenin hangi ittifak tarafından yürütülmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 500 bin fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Öncelikle bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bin, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan, katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanlığında bizi tercih eden 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin oy sayımızı yaklaşık 800 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısının artması sebebiyle bu sefer yüzde 49,5'te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşacağız.

Gerek deprem bölgesinde, gerek çay sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de, kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, iş yerine giderek gönüllerini alacağız. Sözümüzü doğrudan milletimize söyleyeceğiz.

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte seyrettik.

Kendilerine destek vermeyen herkese yönelik insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki rezillikleri saymıyorum bile.

Kimse merak etmesin, milletimizin ortak vicdanını yere düşürmemek bizim görevimiz. Deprem sarsıntıları nedeniyle yaşanan acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

CHP Genel Başkanı, bir yandan kendi partisindeki isyanı, bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz, sağduyusuyla bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın kötü niyeti elinde patladı. 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. Genel Başkanları Meclis dışında kalan bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz.

CHP, seçime gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine, tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını sormak o partinin seçmenine düşer.

Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

Seçim dönemleri gerginliklerin yaşanabildiği dönemlerdir. Üstelik bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon, tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimiz sayesinde bu sinsi niyetlerin hiçbiri neticeye ulaşmadı. Hamdolsun seçimleri huzur içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi dersi verdik.

Cumartesi, pazar ve salı günleri deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Herhangi bir eksik veya talep varsa gereken talimatları vereceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza yalız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Sözümüzü yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestiği depremzedeler varsa hemen bulundukları yerde valilik veya kaymakamlıklara başvursunlar.

Milletimizin oy oranını 49,5'ta bırakmasını, oy oranımızı artırmak için fırsat olarak görüyoruz.

Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz tahıl koridorunu biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan anlaşma uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği, Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi."