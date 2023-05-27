Erdoğan zaferinin adını koydular: Batı hayal kırıklığına uğrayacak!

Türkiye'nin kader seçimine 24 saatten az bir süre kala dünya medyasının manşetinde ikinci tur var. BBC'den Los Angeles Times'a, Al Jazeera'dan The Economist'e, The Guardian'dan Sky News'a büyük yayın kuruluşlarının Türkiye ilgisi, gözden kaçacak gibi değil.

İngiliz The Guardian gazetesi, 'O çok çalışıyor' Türkiye'nin deprem bölgesindeki seçmenler ikinci turda Erdoğan'ın arkasında' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı... Adını sadece Can olarak veren 18 yaşındaki genç, başında Erdoğan'ın imzasını taşıyan beresiyle moloz yığınını temizlemeye çalışırken, "Ülkesi için çok çalışıyor" diyor.

Erdoğan'ın deprem bölgesindeki 11 ilden yedisinde 'beklenmedik bir başarı' kazandığını belirten The Guardian, bu başarının rahat çoğunluk elde ettiği yerlerden daha dikkat çekici olduğunu kaydetti.

"Bölge halkının öfkesi, cumhurbaşkanının imajını çok az zedeledi ve yıkımın en şiddetli şekilde yaşandığı illerden biri olan Kahramanmaraş'ta oyların yüzde 72'sini alarak kazandı. Erdoğan, 2018'deki son seçime kıyasla yalnızca yüzde 2 oy kaybetti" diyen gazeteye göre, depremzede seçmenlerin muhalefete güvenmediğini aktardı.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayındaki depremlerdeki yönetimini hedef alan eleştirilere rağmen, afetten en çok etkilenmiş illerde popülerliğini arttırıyor: "Aylar önce binaları gölgeleyen yüksek moloz yığınlarının bir kısmı temizlendi, ancak boş cephelerinde çentikli çatlaklar taşıyan birçok bina hala yerinde. Değişimin ana işaretleri, sokakları sıralayan kulübeler ve seçimin yaklaştığını haber veren reklam panoları. Bu öyle bir seçim ki, sonuçları yalnızca Türkiye'yi etkilemekle kalmayacak. Aynı zamanda ülkenin komşularından, Avrupalı ve Moskovalı müttefiklerle ilişkilerine kadar etkileyecek."

BBC, 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, oylar için umutsuzca çarpışıyor' başlığıyla Türkiye'deki ikinci tur için son saatlere girildiğini, adayların göçmenler ve 'terörizm' üzerinden son açıklamalarını yaptığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halihazırdaki tabloda favori olduğunu belirten BBC, göçmenleri sınır dışı edeceğini duyuran Kılıçdaroğlu'nun miliyetçi oylara gözünü diktiğini ve ilk turdaki 2,5 milyon farkı kapatmayı hedeflediğini yazdı.

Al Jazeera'de 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu neler teklif ediyor?' başlığıyla yer alan haber ise, adayların vaatlerini sıraladı. Televizyon, göçmenler, ekonomi, güvenlik, depremzedeler gibi dört ana başlıkta adayların seçmenlerine sunduğu alternatiflere yer verdi.

LOS ANGELES TIMES: ZAFER TOURISM OYUNU

Amerikan Los Angeles Times, 'Suriyeliler gidecek! Türkiye ikinci turun kıyısında, göçmenler yeni tehditlerle yüz yüze' başlığını tercih etti. Zafer Tourism adlı online oyunu oynayanların Türkiye'ye koşan Suriyelilileri geldikleri rotadan geri götürmek için kamyonlara bindirdiğini aktaran Los Angeles Times, söz konusu oyunun adının Zafer Partisi'ne atıfta bulunduğu bilgisini verdi.

28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminin Türkiye'deki milyonlarca Suriyelinin kaderine odaklandığı yorumunu yapan gazete, sandıkların kurulmasına kısa süre kala iki adayın da milliyetçi seçmenlerin vereceği oyların peşine düştüğünü yazdı.

'YUTULMASI ZOR BİR GERÇEK'

'Sky News'de yayımlanan bir analizin başlığı ise, 'Batı Erdoğan'ın muhtemel seçim başarısıyla hayal kırıklığına uğrayacak' oldu. Dominic Waghorn imzalı analiz, Rusya lideri Vladimir Putin'in seçimdeki favorisinin Erdoğan olduğunu savunup, bunun NATO müttefikleri için 'yutulması zor bir gerçek' olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenileceği yönündeki umutların söndüğünü belirten yazı, "İkinci tura doğru konumunun sağlamlaştığı görülüyor, Batı'da neredeyse kesin bir hayal kırıklığı olacak" ifadesini kullandı.

Dominic Waghorn'un analizinin son iki cümlesi ise şöyleydi: "Onun (Erdoğan'ın) Batılı mevkidaşları, Erdoğan döneminin sona ermesinden memnuniyet duyacaklardı. Bunun yerine, Batılılar Erdoğan iktidarını yıllarca hazmetmek zorunda kalabilirler."

'YENİLGİDEN ZAR ZOR KURTULDU'

İlk turdan önce skandal 'Erdoğan gitmeli' kapağı büyük tepki çeken The Economist dergisindeki radikal ton değişikliği göze çarpıyor. Dergi, 'Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanmaya hazır' başlığını seçtiği haberinde "Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi akımı kullanma girişimi sonunu getirmiş gibi görünüyor" ifadesini kullandı. Economist, muhalefet adayı Kılıçdaroğlu'nun birinci tur ve ikinci tur öncesinde yürüttüğü kampanyalardaki farklılıklara işaret etti.

"İki hafta önce Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 20 yılı aşkın süredir yöneten Erdoğan'ı ikinci tura zorlayan ilk siyasetçi oldu. Ancak kendi beklentilerinin çok altında bir performans sergiledi. Merkez sol Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, oyların yüzde 44,9'unu aldı, bu, Erdoğan'ın aldığı yüzde 49,5'e kıyasla, seçimlerin arifesinde anketçilerin yayınladığı sonuçların çok altındaydı. Kılıçdaroğlu çoğunluğu kazanmayı ve ikinci turdan kaçınmayı umuyordu. Bunun yerine, ilk turda bir yenilgiden zar zor kurtuldu."

AFP'NİN GÖZÜNDEN ERDOĞAN'IN REKOR KIRDIĞI İL

Uluslararası haber ajansı AFP ise, Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il olan Bayburt'u 'Erdoğan, Türkiye'nin muhafazakar merkezinde 'aileden biri' başlığıyla dünyaya geçti. Erdoğan'ın ilk turda yüzde 80 oya ulaşarak rekor kırdığını dile getiren AFP, "Türkiye cumhurbaşkanının sadık muhafazakar tabanı, yirmi yıllık iktidarını 2028'e kadar uzatmaya hazır" dedi. AFP'nin haberi, The Times of Israel gibi gazeteler tarafından kullanıldı.