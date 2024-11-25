Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı başladı! Gündem asgari ücret, memur ve emekli maaşları

Son toplantısını 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

İsrail’in Gazze ile başlayan, Lübnan, İran ve Suriye ile devam eden saldırıları Kabine’de ele alınacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Galant hakkında aldığı tutuklama kararının sürece yansıması ve ateşkes için yürütülen diplomatik girişimler gözden geçirilecek.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ

Toplantıda ayrıca, ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili 2025 yılı zam oranlarını merakla bekleyen milyonların gözü de Kabine’de...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları aralık ayında yapılacak. Memur ve emekli maaşlarındaki artışta ise 2024’ün ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon dikkate alınacak. Kabine toplantısında, bu iki konuda da değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

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