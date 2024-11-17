Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını AK Parti MYK üyelerine anlattı! 'Devlet Bey’le tam mutabakat'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Kasım günü Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etmişti. İki liderin bu yılki 8’inci görüşmesinde iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği belirtilmişti. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının en önemli gündem maddesi bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin MYK üyelerine kısa bir değerlendirme yaparak, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık. Tam bir mutabakatımız var” dedi.

DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 50

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Kasım’da yapmayı planladığı ancak erkene çekilerek önceki gün yapılan MYK toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısında, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum yaptı. Bugüne kadar 658 ilçenin kongre sürecini tamamlandığı aktarıldı. Sunumda, yerel seçimlerin ardından 13 il başkanının yeniden belirlendiği, milletvekilleri seçimlerinin ardından Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçede başkanının değiştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, teşkilatta şu ana kadar yüzde 50 oranında bir değişim olurken, özellikle birçok ilçede seçimlerin ardından atanan ilçe başkanları yeniden seçildi.

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KAHRAMANMARAŞ’LA BAŞLAYACAK

Sunumda ayrıca, AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi için nisan ayı planlaması yapıldığı öğrenildi. Partide normalde 90 günde tamamlanarak 28 Aralık’ta bitirilmesi planlanan ilçe kongrelerinden bazılarının tamamlandığı, il kongrelerinin de ocak ayının ortasına kadar yapılarak sürecin bir an önce bitirileceği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik bir planlama yapıldı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ta yapılacak il kongresine katılacak.

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İSTANBUL VE ANKARA’DA DEĞİŞİM OLACAK MI?

İstanbul ve Ankara gibi bazı önemli büyükşehirlerde değişikliğe gidileceği konuşulurken, parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partideki değişimi bir an önce yapmak istediği ifade ediliyor.