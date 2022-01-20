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Erciyes'te hayatını kaybeden BM çalışanının cenazesi ABD'ye gönderilmek üzere yola çıktı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, düşen kar kütlesinin altında kalıp, hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft'in (45) cenazesi, otopsi ve evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından ABD'ye gönderilmek üzere yola çıktı.

20.01.2022 - 01:15 | | Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)
Erciyes'te hayatını kaybeden BM çalışanının cenazesi ABD'ye gönderilmek üzere yola çıktı

Olay, 16 Ocak günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Birleşmiş Milletler Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft, arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için görev yaptıkları Gaziantep'ten Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. 3 turist, kayak yapmak için Çobanini kamp alanının dışına çıktı. Kayak sırasında bölgedeki vadiden Michael John Kreeft'in üzerine kar kütlesi düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kar kütlesi altında kalan Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden kızakla indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Otopsi ve evrak işlemleri tamamlanan Kanadalı turistin cenazesi hastane morgundan alındı. Karayolu ile Antalya'ya gidecek olan cenaze, ardından havayolu ile ABD'ye gönderilecek.

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