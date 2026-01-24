GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.01.2026 - 01:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), (DHA)

Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka Beldesinde İrfan Karaçoban’a ait tek katlı evde çıktı. Tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

