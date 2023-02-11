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Enkaz altında birbirlerine sarılı bulunan 4 kişilik aile toprağa verildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde Rana Apartmanı’nın enkazında birbirlerine sarılı halde bulunan Mehmet Okay (45), eşi Ebru Okay (45), çocukları Hayrettin Yiğit Okay (15) ile Beren Okay’ın (6) cenazeleri, İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı.

11.02.2023 - 15:12 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Enkaz altında birbirlerine sarılı bulunan 4 kişilik aile toprağa verildi

Antakya’da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, öğretmen eşi Ebru Okay, çocukları Hayrettin Yiğit ile Beren Okay, depremde Rana Apartmanı’nın enkazında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu Okay ailesinin 4’üncü günde cenazelerine ulaşıldı.



Antakya’da tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler, akrabalarının burada olması nedeniyle İzmit’e getirildi. Eren Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin bireyleri İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cenazede ailenin yakınları, tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Okay ailesinin bireyleri, enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulunmuşlardı.

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Enkaz altında birbirlerine sarılı bulunan 4 kişilik aile toprağa verildi