GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarına yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarına yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu açıkladı.

11.11.2024 - 10:04 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarına yanıt

 

'BOTAŞ INTERNATİONAL AŞ'NİN PETROLÜN ALIM SATIMINA DAHLİ YOKTUR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen petrol satış sürecine ilişkin şunlar kaydedildi: "BTC, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International AŞ tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International AŞ'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır."

'TESLİM NOKTASI İSRAİL OLAN HERHANGİ BİR YÜKLEME YAPILMADI'

"Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesine yer verilen açıklamada, petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketlerin Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duyduğu ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yüklemenin gerçekleşmediği belirtildi.

Haberin Devamı

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    BM İklim Konferansı COP29 Bakü'de başlıyor

    BM İklim Konferansı COP29 Bakü'de başlıyor

    Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

    Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

    Nadir görülen yutma bozukluğundan yıllar sonra kurtuldu, en büyük isteğinin bu yemekleri yemek olduğunu söyledi

    Nadir görülen yutma bozukluğundan yıllar sonra kurtuldu, en büyük isteğinin bu yemekleri yemek olduğunu söyledi