En yüksek C vitamini oranına sahip! Toplamak çok zor, her yerde bulunmuyor

C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu meyvesi, bölge halkı tarafından tek tek ellerle toplanıyor. Yöre insanı, dikenli ağaçlardan özenle topladığı bu meyveleri kış aylarında tüketmek üzere marmelat, reçel ve çay haline getiriyor.

Dağlık bölgelerde kuşburnu toplarken zorluk yaşadıklarını belirten Maksude Arslan, "Topladığım kuşburnuların bir kısmını marmelat yapıyorum, kalanını da kış aylarında çay olarak tüketiyoruz. Kuşburnu her şeye iyi geliyor," dedi.

Kuşburnu, yüksek C vitamini oranı sayesinde soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisiyle biliniyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen bu doğal ürün, aynı zamanda meyve suyu ve çay olarak da büyük ilgi görüyor.