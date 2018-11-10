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En özel ve anlamlı 10 Kasım mesajları! Atatürk'ü Anma Günü

10.11.2018 - 16:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

En özel ve anlamlı 10 Kasım mesajları! Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajları haberimizde derledik. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıldönümünde en anlamlı mesajlar milyonlarca kişi tarafından aranıyor. İşte bu özel gün hakkında bilgiler...

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel en anlamlı mesajları haberimizde bulabilirsiniz.

10 KASIM MESAJLARI

-Aramızdan ayrılışının 80 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

-Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

-10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

-Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum.”

-Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 80’incı yıldönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz.

-“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”
 
-“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”
 
- Mustafa kemaller ölmez rahat uyu ulu önderim, ruhun şad olsun.
 
- Seni rahmetle anıyoruz atam.
 
- Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

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