'En güçlü depremlerden biri': İstanbul'daki 6.2'lik deprem dünya basınına böyle yansıdı

İstanbul'da 12.49'da yaşanan deprem kısa sürede tüm dünya basınında son dakika haberi olarak duyurulurken, depremle ilgili gelişmeler canlı aktarılmaya devam ediyor.

BBC: 'İSTANBUL BİR DİZİ DEPREMLE SARSILDI'

İngiltere merkezli BBC "Türkiye'nin İstanbul kenti bir dizi depremle sarsıldı" başlığı atarken, depremle ilgili gelişmeleri canlı blog ve TV yayınlarıyla aktarmaya devam ediyor. Haberde "İstanbul son yıllarda coğrafi olarak büyüyor ve birçok insan şehir merkezinden uzak, daha az yapılaşmış bölgelere taşınmayı tercih ediyor" notu düşülürken şu ifadeler yer aldı:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmemiş olsa da, İstanbul halkı uzun süredir bu anı bekliyordu ve bunun daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığını merak ediyor."

AP: DEPREM İSTANBUL'U SALLADI

Uluslararası haber ajansı Associated Press, depremi "Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'u salladı" başlığıyla duyurdu ve depremin şiddetli hissedildiği kaydedildi.

AL JAZEERA: 16 MİLYONLUK ŞEHRİN EN GÜÇLÜ DEPREMLERİNDEN BİRİ

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Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera haberi son dakika duyururken canlı aktarmaya devam ediyor. Kanal, "6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul’u sarsmasının ardından insanlar panik içinde binalardan çıktı ve sevdiklerini aradı. Depremin merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olarak belirlendi" derken "Deprem 16 milyon nüfuslu şehirde son yıllarda meydana gelen en güçlü depremlerden biri" notunu düştü.

DAILY MAIL: CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

İngiliz Daily Mail, "İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde güçlü deprem: Vatandaşlar sarsılan binalardan kaçtı, canlı yayında haber sunucusu panikle masaya tutundu" başlığı atarken "Türkiye'nin 16 milyon nüfuslu mega kentini ve çevresini sallarken binalar şiddetle sarsıldı, kalabalıklar yoğun caddelerde koşarak güvenliğe ulaşmaya çalıştı" ifadelerine yer verdi ve ekledi:

CNN Türk'te canlı yayın yapan bir haber spikeri, sarsıntı sırasında ofisteki masasından tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. İlk etapta herhangi bir hasar rapor edilmedi; ancak sarsıntı sırasında insanlar binaları boşaltarak dışarıya çıktı.

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TGRT'nin aktardığına göre, deprem sırasında balkondan atlayan bir kişi yaralandı. Deprem, Türkiye'de resmi tatil günü olan Çocuk Bayramı'nda meydana geldi.

Türkiye, 2023 yılında 7.8 büyüklüğündeki bir depremle yıkıma uğramış, bu felaket 50 bin'den fazla insanın ölümüne ve doğu Türkiye ile Suriye’de on binlerce binanın yıkılmasına neden olmuştu.

'BİRÇOK ARTÇI ŞOK YAŞANDI'

Depremin ardından 5.3 büyüklüğünde bir artçı şok dahil olmak üzere birçok artçı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), halkı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Deprem komşu bölgelerde de hissedildi.

Londra'dan İstanbul’a tatil için gelen Sandra D'Souza, eşiyle birlikte Galata Kulesi yakınlarında bir kafede öğle yemeği yerken depreme yakalandıklarını söyledi.

“Bina sallanmaya başlayınca herkes birbirine bakmaya başladı. Neyse ki kısa sürdü ve herkes kaldığı yerden devam etti,” dedi.

SKYNEWS: İSTANBUL 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

İngiliz TV kuruluşu "Merkez üssü, Marmara Denizi’nde İstanbul’un 40 km güneybatısında yer aldı. Türk yetkililerin açıklamasına göre İstanbul, 6.2 büyüklüğünde güçlü bir depremle sarsıldı. Ancak şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor" dedi.

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"Deprem sırasında şehirdeki binalardan insanların koşarak dışarı çıktıkları görüldü" notu düştü.