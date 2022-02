En anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları! Hem erkeğe hem kadına söylenebilecek en romantik aşk sözleri!

Yılın en romantik zamanı 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Bu özel günde sevgilinize hediyeler alıp ona kendini özel hissettirecek birkaç kelimeyle sevdiğinizi hatırlatabilirsiniz. Sevgililer Günü kartına ne yazacağınızdan emin değilseniz ya da ona en anlamlı aşk mesajını nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız hayatınızdaki özel insana sevildiğini hissettirecek sözleri sizin için derledik. İşte hayatınızdaki insana kendini özel hissettirecek 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

Bu sevgililer gününde en derin duygularınızı sevgilinizle paylaşmak için şansınız var. Sevgililer için bu romantik Sevgililer Günü mesajları bu günü eşsiz ve özel kılabilir!

- Dünyadaki en sevdiğim yer senin yanı başında.

- Elimi bir süre tutabilirsin, ama sonsuza kadar kalbimi tut.

- Hayattaki en güzel şey seninle daha güzel.

- Seni bulana kadar şansa asla inanmadım.

- Her aşk hikayesi harika ama bizimki favorim.

- Sen osun. Hayatım boyunca hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım.

- Yaptığının farkında bile olmadığın tüm küçük şeyler yüzünden sana aşık oldum.

- Tanıştığımız günden beri her gün beni güldürdüğün ve gülümsettiğin için teşekkür ederim.

- Senin ve benim gibi, bazı şeylerin olması gerektiği gibi.

- Senin sayende daha iyi bir insanım.

- Bir gün acil durumda aranacak kişi olmak için buradayım.

- Yılda sadece bir gün ama bilmelisin ki seni her gün ve her an seviyorum.

- Aşk alev almış dostluktur.

- Hayatımdaki en önemli kadının Sevgililer Günü kutlu olsun.

- Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

-Merak etmeden bana güven ve beni korkmadan sev. Seni desteklemek için her zaman yanında olacağım.

- Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır.

- Beni gülümseten ve o uzun yolu kat etmem için bana enerji veren kişisin.

- Bana hiç bilmediğim şekillerde sevmeyi ve paylaşmayı öğrettin. Koşulsuz sevgin için teşekkürler.

- Güzel gülüşün kalbimi ateşe verebilir.

- Her sabah yüzümde mutlu bir gülümsemeyle uyanmama sebep olan sensin.

- Uyandığımda ilk aklıma gelen ve yatmadan önce aklıma gelen son şey sensin.

- Sen sonsuza kadar beklediğim kişisin. Seni seviyorum.

- Herkesin aşk tanımı farklıdır. Tanımım seni sonsuza kadar son nefesimize kadar sevmektir.

- Sarıl bana ve yarın yokmuş gibi sev beni. Daha iyi bir şey isteyemem.

- Bence aşkın gözü kör değildir. Aşk daha fazlasını görüyor çünkü bunu sende yaşadım.

- Gülüşün sahip olabileceğim en büyük hazine ve yaşamak için ihtiyacım olan tek şey senin sevgin.

- Aşk sadece bir karar değildir. Hayatımızda deneyimleyebileceğimiz harika bir duygu.

- Ne zaman yüzünü görsem, Tanrı'nın bana ne kadar iyi davrandığını anlıyorum. Seni seviyorum.

- Sensiz bir gün benim dünyamda güneşsiz bir gün gibidir. Sensiz yaşayamam.

- Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...

- Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!

- Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

- Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

- Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

- Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

- Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

- O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi... Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle...

- Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

- Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor. Ama bil ki gerçeğini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdiğimi fısıldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

- İnsanlar tanıdım parıltılı yıldızlar gibiydi, ama ben güneşimi seçtim, bir senin için bin yıldızdan vazgeçtim.. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da.. kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de.. ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Sen benim gökkuşağımın bittiği yerdeki hazinesin, canımsın...Sevgililer günümüz kutlu olsun.