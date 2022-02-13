Sevgililer Günü geldi! Henüz plan yapmadıysanız evde de yapılabilecek çok şey var. Sevgililer Günü’nü ister sevgilinizle başbaşa, ister arkadaşlarınızla kutlayın sevginizi göstermek için önemli bir gün. İşte Sevgililer Günü’nü evde kutlamanın 5 yolu!

GÜZEL BİR FİLMLE RAHATLAYIN!

Sevgilinizle film izlemeyi seviyorsanız ve ortak beğenileriniz varsa, kalbinizi ısıtacak duygusal romantik komediler veya dizileri izlemek için en iyi gün Sevgililer Günü. En sevdiğiniz atıştırmalıkları sipariş edin ve birbirinizle bu özel anın tadını çıkarın.

EVDE PİKNİK PLANLAYIN!

Sevdiğinizle kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız balkonunuzda, arka bahçenizde hatta oturma odanızda bir piknik planlayın. En rahat minderlerinizi ve şiltelerinizi yere atın, güzel bir örtü yayın, biraz süsleyin ve her şey hazır. Arka planda romantik bir müzik eşliğinde sevgilinizle sohbet edebilir bu anı harika bir iç mekan randevusuna dönüştürebilirsiniz.

YEMEK YAPIN

Partnerinizin en sevdiği akşam yemeğini yapın. Ayrıca mutfakta iyi iş çıkartmak istiyorsanız denenmiş tariflerden yemekler yapabilirsiniz. Birlikte de bugünü güzelleştirebilir, yardımlaşarak yemekği birlikte hazırlayabilirsiniz. İkinizin de beğeneceği lezzetli bir şeyler yaparken daha da yakınlaşmak için mutfak harika bir yol. Gününüze birlikte yemek pişirerek bir tutam romantizm ekleyin.

BİRLİKTE BİR YAPILACAKLAR LİSTESİ YAPIN

Bu, arkadaşlarınızla veya sevgilinizle yapmak için harika bir aktivite. Kanepede rahat olun, bir kağıt ve kalem getirin ve onlarla yapmak istediğiniz her şeyi yazın. Egzotik yerlere seyahat etmek, bir beceri edinmek, bir hobi edinmek veya ulaşmak istediğiniz bir yaşam hedefi olabilir. Listeyi yapmak kesinlikle duyguları ortaya çıkaracak ve gün için mükemmel tonu belirleyecektir.

YAPBOZ YAPIN

1000 parçalık bir yapboz alın ve günü onu bir araya getirmeye çalışarak geçirin. Evde sıcak şarap hazırlayabilir, günü sıcak ve romantik bir şekilde geçirebilirsiniz.