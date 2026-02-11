GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEmziren anne oruç tutabilir mi? Dinen hükmü nedir, oruç bebeğe zarar verir mi? Diyanet ve uzman görüşleri
HaberlerGündem Haberleri Emziren anne oruç tutabilir mi? Dinen hükmü nedir, oruç bebeğe zarar verir mi? Diyanet ve uzman görüşleri

Emziren anne oruç tutabilir mi? Dinen hükmü nedir, oruç bebeğe zarar verir mi? Diyanet ve uzman görüşleri

11.02.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:
Emziren anne oruç tutabilir mi? Dinen hükmü nedir, oruç bebeğe zarar verir mi? Diyanet ve uzman görüşleri

Ramazan ayı yaklaşırken, oruç tutma ve orucu bozan şeyler ile ilgili konular araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi sorusu yer alıyor. Bebek emziren anneler aynı zamanda oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyebilirler. Peki, emziren anneler oruç tutabilir mi, emzirmek orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir.

Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Emziren anne oruç tutabilir mi Dinen hükmü nedir, oruç bebeğe zarar verir mi Diyanet ve uzman görüşleri

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

Güncel Haberler

Muğla'da 112 milyon TL'lik tasarruf! MUSKİ açıkladı
#Gündem

Muğla'da 112 milyon TL'lik tasarruf! MUSKİ açıkladı

Hazır giyime veda: Sipariş yağıyor! Terziler yetiştiremiyor
#Gündem

Hazır giyime veda: Sipariş yağıyor! Terziler yetiştiremiyor

İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Sürücü araç içinde sıkıştı
#Gündem

İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Sürücü araç içinde sıkıştı