GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız göreve başladı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız göreve başladı.

27.06.2023 - 15:38 |
Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninin ardından göreve başladı. Daha önce Eskişehir Valiliği görevini yürüten Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü görevini şuanda İçişleri Bakan Yardımcısı olan Mehmet Aktaş'tan devraldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Sürücüler ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi, Bakan Koca teşekkür etti

    Sürücüler ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi, Bakan Koca teşekkür etti

    Prenses Diana’nın kazağı açık artırmaya çıkarılacak! En az 80 bin dolar

    Prenses Diana’nın kazağı açık artırmaya çıkarılacak! En az 80 bin dolar

    Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

    Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı