Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninin ardından göreve başladı. Daha önce Eskişehir Valiliği görevini yürüten Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü görevini şuanda İçişleri Bakan Yardımcısı olan Mehmet Aktaş'tan devraldı.