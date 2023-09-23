GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi
ABONE OL

Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta “Sıfır Atık” gündemiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

23.09.2023 - 20:42 |
Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta “Sıfır Atık” gündemiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yürüttüğü lider eşi diplomasisiyle “Sıfır Atık” gündeminin küreselleşmesi hız kazandı.

Emine Erdoğandan New Yorkta yoğun Sıfır Atık diplomasisi

 

    GÜNCEL HABERLER

    Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi

    Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi

    Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara Dışişleri'nden tepki

    Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara Dışişleri'nden tepki

    Bakan Fidan'dan Karabağ açıklaması: Batılı müttefiklerimizin Ermenistan'a tavsiye verirken daha dikkatli olması gerekiyor

    Bakan Fidan'dan Karabağ açıklaması: Batılı müttefiklerimizin Ermenistan'a tavsiye verirken daha dikkatli olması gerekiyor