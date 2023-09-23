Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta “Sıfır Atık” gündemiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
23.09.2023 - 20:42 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta “Sıfır Atık” gündemiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yürüttüğü lider eşi diplomasisiyle “Sıfır Atık” gündeminin küreselleşmesi hız kazandı.