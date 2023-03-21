Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
21.03.2023 - 14:05 |
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:
"Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı, umudun, dirilişin, şifanın timsali. Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."